Tre giorni di festa con Ermal Meta e altri ospiti a Budoni

Saranno tre giorni di festa a Budoni, dal 29 al 31 agosto, con Ermal Meta e altri artisti per celebrare San Giovanni Battista. Una festa, quella patronale, che coinvolge tutto il paese gallurese e che è stato organizzato dal comitato presieduto da Davide Deriu.

“La festa patronale storicamente è la festa di tutti i budonesi – dice Deriu – E’ la celebrazione delle nostre tradizioni e si colloca alla fine del mese di agosto e rappresenta una specie di chiusura del periodo estivo più intenso per Budoni. È una celebrazione soprattutto religiosa, ma che con il passare del tempo si sono aggiunte varie manifestazioni laiche che arricchiscono le giornate di festa. Quest’anno è particolare perché si inizia proprio il 29 la data del Santo Patrono. Il comitato è composto da quattro leve 1964, 1974, 1984 e 1994 e abbiamo iniziato a lavorare dal mese di maggio. Dobbiamo dire che abbiamo trovato la massima collaborazione da parte delle attività commerciali e dei nostri concittadini.”

Saranno tre giorni festa che iniziano giovedì alle 18.30 con la Santa Messa e la processione che sarà accompagnata dal Coro Baronia di Budoni. Alle 20.00 in piazza Giubileo ci sarà l’esibizione dei gruppi folk San Lorenzo di Budoni, Tradissiones Populares di Silanus e Santu Franziscu di Ala dei Sarda, mentre alle 22.00 si aprirà il concerto di Maria Giovanna Cherchi. Venerdì 30 alle 21.30 piazza Giubileo ospiterà l’atteso concerto di Ermal Meta. Sabato infine alle 21.30 “Tutti pazzi per RDS” con Rossella Brescia, Ciccio Valenti e Baz con l’ospitata di Anna Tatangelo a chiudere la serata.

“Saranno tre giorni di festa per il nostro patrono San Giovanni Battista – aggiunge Vanessa Sanna, assessora al Turismo -. Faccio i complimenti al comitato che ha saputo superare le tante difficoltà arrivando a proporre un programma veramente interessante e coinvolgente per i nostri concittadini e i tanti turisti che affolleranno Budoni. Come amministrazione abbiamo supportato il comitato e ci auguriamo di vivere tre giorni di festa e serenità.”

