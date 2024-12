Musica e divertimento a Golfo Aranci con Famao e Fred de Palma

I concerti a Golfo Aranci.

La stagione musicale di Golfo Aranci prosegue con appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica e dei grandi nomi. La tensostruttura riscaldata di piazza Cossiga ospiterà negli ultimi giorni del 2024 tre artisti amati dal pubblico giovane, offrendo spettacoli gratuiti e di alta qualità.

Il primo appuntamento è fissato per il 29 dicembre alle ore 18:30 con Angelo Famao, giovane cantante siciliano che ha conquistato il pubblico con il brano “Tu si a fine do munno”. Famao, noto per il suo stile fresco e moderno, racconta nelle sue canzoni storie di amore e vita giovanile, lontane dalla malavita, e canta principalmente in italiano e napoletano. Tra i suoi brani di successo ci sono “Se mi dai il cuore” e “Hey bella”. Il suo profilo Instagram è seguito da migliaia di fan, compresi i giovani tifosi sportivi.

Il 30 dicembre, invece, il palco sarà occupato da due star della scena musicale e social: Fred de Palma e Dj Matrix. Fred de Palma, rapper e cantante torinese, è noto per brani come “Una volta ancora” e “Ti raggiungerò”, e ha raggiunto il successo anche grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Dj Matrix, noto per la sua carriera da produttore e Dj, ha conquistato il pubblico con numerosi successi e collaborazioni internazionali.

Questi eventi, che rientrano nel progetto “Golfo Aranci Mon Amour”, sono organizzati dalla R&G Music con il supporto dell’amministrazione comunale.

