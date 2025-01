La scuola di cinema “Travel On Set” a Golfo Aranci.

Un’occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo del cinema e della produzione audiovisiva arriva direttamente in Sardegna: la scuola “Travel On Set” ha aperto le iscrizioni, disponibili fino al 23 gennaio, con posti limitati. Situata a Golfo Aranci, offre formazione pratica e workshop condotti da professionisti di fama internazionale, consentendo ai partecipanti di lavorare su progetti concreti.

Presentata lo scorso novembre con ospiti illustri come l’attore Francesco Montanari, l’attrice Syama Rayner e il regista premio Oscar Anthony La Molinara, “Travel On Set” si propone di valorizzare i talenti locali e promuovere la Sardegna a livello globale.

La fondatrice, Ermelinda Maturo, ha sottolineato come la scuola voglia unire formazione di alto livello e innovazione per costruire una “piccola Hollywood” in Sardegna.

I moduli d’iscrizione sono disponibili presso il Comune di Golfo Aranci e sul sito istituzionale. Per tutti coloro che volessero prendere parte all’iniziativa, si ricorda che presso il Comune di Golfo Aranci e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.golfoaranci.ss.it sono disponibili i moduli per la presentazione della domanda di iscrizione alla Scuola di cinema, recitazione e produzione cinematografica e il relativo Disciplinare.

Le richieste dovranno pervenire all’ufficio Protocollo dell’Ente corredate della documentazione richiesta, dal 09 gennaio 2025 entro il 23 gennaio 2025 tramite: Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente (dalle ore 9 alle 12); Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it; E-mail all’indirizzo: servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it.

