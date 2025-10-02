Nuove abitazioni a Golfo Aranci per aiutare i più deboli

A Golfo Aranci verranno assegnate 30 nuove abitazioni.
A Golfo Aranci la questione casa trova finalmente una svolta. Con l’approvazione definitiva in Consiglio comunale della variante al Piano particolareggiato dell’area Peep di via Lussu, l’amministrazione ha compiuto un passo decisivo verso l’alleggerimento dell’emergenza abitativa che da anni grava sulle famiglie, in particolare sulle più giovani.
L’assessora all’Urbanistica Marika Leoni ha annunciato che entro la fine dell’anno verranno assegnati 30 lotti destinati alla costruzione di abitazioni, con la formula del rent to buy, pensata per agevolare l’accesso alla proprietà. Parallelamente, sono in corso le procedure per l’area di via Marconi, già al centro di una conferenza di servizi per definire i nuovi alloggi previsti.
Non si tratta soltanto di nuove case: per via Lussu è prevista anche la progettazione esecutiva delle opere di salvaguardia idraulica, necessarie a garantire sicurezza e sostenibilità. L’amministrazione non esclude inoltre di ampliare ulteriormente le opportunità, individuando altri terreni edificabili a monte.