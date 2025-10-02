Da Cala Moresca a Berchidda, 65 chilometri per una causa solidale

La maratona solidale di Maurizio Porcu.

Un’impresa sportiva e solidale sta per prendere il via in Gallura. Maurizio Porcu, maratoneta e consulente finanziario di Berchidda, partirà sabato alle 12 dalla spiaggia di Cala Moresca a Golfo Aranci per affrontare 65 chilometri di ultramaratona fino al suo paese, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Orchestra Spensierata, associazione che da anni promuove laboratori per ragazzi con disabilità.

L’idea è nata durante la partecipazione di Porcu a una maratona in Inghilterra, dove ha potuto osservare diverse iniziative solidali legate alla corsa. Tornato in Sardegna, ha condiviso il progetto con il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu, che ha accolto con entusiasmo la proposta, attivando una rete di sostegno che ha coinvolto istituzioni, aziende e associazioni locali. Tra i partner della manifestazione figurano la Regione Sardegna, il Comune di Olbia, Geasar, Autoplus, la cantina Giogantinu, oltre ai Comuni e alle Pro Loco di Telti e Berchidda.

Durante la preparazione Porcu è stato seguito dal coach Simone Luciani, noto per il suo canale YouTube con circa 50 mila iscritti, e sul percorso saranno presenti varie associazioni sportive locali. A unirsi a lui anche Luigi Porcu, atleta di 73 anni e campione mondiale di corsa in montagna tra gli over 70. L’iniziativa, oltre a sostenere i ragazzi dell’Orchestra Spensierata, vuole trasmettere un messaggio di inclusione e responsabilità sociale, celebrando lo sport come strumento di solidarietà.

