Il nuovo collegamento da Golfo Aranci.

Golfo Aranci istituisce una nuova tratta dei bus per Olbia. Il sindaco di Mario Mulas ha accolto i disagi di molti studenti del comune, costretti a prendere l’unico bus delle ore 7.10. L’orario non coincideva con l’inizio delle lezioni, con la conseguenza che gli studenti dovevano attendere spesso in giro per Olbia prima di entrare a scuola.

“Ho immediatamente interessato l’Assessorato regionale ai Trasporti e ARST – ha detto il sindaco Mulas – e mi hanno comunicato l’istituzione dal 26 ottobre di un nuovo collegamento scolastico con Olbia”.

Ora sono due i collegamenti per Olbia, per andare incontro ai ragazzi che frequentano le scuole della città. Anche gli orari del primo sono stati modificati: Olbia-Golfo Aranci (Linea 610 corsa 21) nuova corsa con validità SCO alle ore 8.10, Golfo Aranci-Olbia (Linea 610 corsa 18) nuova corsa con validità SCO alle ore 8.35.

