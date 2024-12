Papa Francesco va in Corsica, ecco come raggiungerlo

La visita di Papa Francesco in Corsica.

Giornata difficile per i pellegrini diretti in Corsica per la visita di Papa Francesco. Le forti raffiche di vento che hanno colpito l’isola hanno costretto alla cancellazione delle corse previste per oggi verso Portovecchio, lasciando decine di fedeli a terra tra le proteste. Per risolvere la situazione, la compagnia Moby ha organizzato un viaggio speciale per domenica 15 dicembre, anticipando di tre ore la partenza del traghetto rispetto agli orari abituali.

La Moby Zaza partirà da Golfo Aranci alle 5 del mattino, consentendo ai pellegrini di arrivare a Portovecchio alle 9. Da lì potranno proseguire verso Ajaccio per partecipare alle celebrazioni del Santo Padre. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, la compagnia offre la possibilità di pernottare a bordo del traghetto. Sarà possibile imbarcarsi dalle 21 alle 23 del sabato sera nel porto di Golfo Aranci, evitando così il disagio di un viaggio notturno verso la Gallura.

La visita di Papa Francesco ad Ajaccio rappresenta un evento atteso e importante per i fedeli corsi e sardi, nonostante le difficoltà causate dal maltempo. La Moby Zaza si prepara quindi a salpare all’alba per garantire ai pellegrini di essere presenti a questo importante appuntamento spirituale.

