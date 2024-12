Cagliari Atalanta, il primo tempo termina 0 a 0.

Il Cagliari affronta l’Atalanta dopo la sconfitta di Firenze, per carcare di portare a casa almeno un punto e smuovere la classifica. I nerazzurri di Bergamo, reduci dalla sconfitta di Madrid, cercano di difendere il primato solitario in classifica con un vantaggio di soli due punti sul Napoli.

Primo tempo.

L’Atalanta parte in scioltezza dopo il fischio iniziale e si presenta pericolosamente in area, la difesa libera. Poi è Piccoli, strattonato, a tentare il tiro al limite dell’area, ma il pallone va al lato lontano dalla porta. Il gioco ristagna a centrocampo, Gasperini è già agitatissimo, si sbraccia, urla ai suoi giocatori, pure se non sembrano esserci stati particolari errori. Al 18′ Luvumbo lancia Piccoli, che parte sul filo del fuorigioco, ma Kossounou è più veloce di lui, lo raggiunge e lo costroinge a sbagliare. Un minuto dopo Brescianini pericoloso sulla sinistra. Il suo tiro a incrociare sfiora il palo alla sinistra di Sherri. Luvumbo sfugge sulla sinistra a Kossounou, ma il suo cross non trova Piccoli in area. Mina dribbla tutta l’Atalanta e tenta il lancio della domenica verso Luvumbo, ma Kossounou è attento e libera la trequarti. Kessounou sembra toccare il pallone col gomito alto in azione di scivolata, il check del Var è negativo. Al 38′ Il Cagliari va due volte al tiro da distanza ravvicinatissima, ma nè Piccoli due volte a distanza di pochi secondi, nè Zortea – pure quest’ultimo due volte – riescono a superare Carnesecchi, che respinge le 4 conclusioni da campione. Al 41′ ancotra Piccoli, liberato di testa da Luvumbo, a un metro da Carnessecchi, si fa respingere il tiro da quest’ultimo.

Secondo tempo.

Il tabellino.

CAGLIARI:

Sherri, Augello, Luperto, Adopo, Deiola, Zortea, Mina, Zappa, Makoumbou, Luvumbo, Piccoli

Allenatore: Davide Nicola

In panchina: Ciocci, Scuffet, Lapadula, Viola, Prati, Marin, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Obert, Azzi, Gaetano, Kingstone, Felici

ATALANTA:

Carnesecchi, Kossounou, Hien, Pasalic, Ederson, Bellanova, De Ketelaere, Ruggeri, Kolasinac, Retegui, Brescianini

Allenatore: Gian Piero Gasperini

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Lookman, de Roon, Djimsiti, Samardžić, Palestra, Zappacosta

RETI:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

ARBITRI:

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Latina), Dario Garzelli (Livorno)

Quarto ufficiale: Livio Marinelli (Tivoli)

VAR: Daniele Paterna (Teramo), Rosario Abisso (Palermo)

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui