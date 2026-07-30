Paura a Golfo Aranci, recuperati cinque giovani turisti francesi

Recuperati i turisti francesi a Golfo Aranci.

Disavventura a lieto fine per 5 giovani turisti francesi che nel pomeriggio di ieri, 29 luglio, si sono ritrovati in difficoltà durante un’escursione nel territorio di Golfo Aranci. Il gruppo, composto da ragazzi di circa 20 anni, aveva perso l’orientamento nel promontorio compreso tra Capo Figari e Cala del Sonno, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando è stato attivato l’elicottero dei vigili del fuoco di stanza a Fertilia, impegnato nelle operazioni di ricerca e recupero. Alle attività ha partecipato anche una squadra del Distaccamento di Olbia, intervenuta via terra per supportare le operazioni nella zona interessata. Dopo una fase di individuazione, i cinque escursionisti sono stati localizzati nell’area del promontorio e raggiunti dai soccorritori. Il recupero si è concluso senza particolari difficoltà: i giovani sono stati riportati a valle e affidati alle verifiche del personale intervenuto.

I turisti, seppur provati e spaventati dall’esperienza vissuta, sono risultati in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di ulteriori cure mediche. L’intervento ha permesso di concludere positivamente una situazione che avrebbe potuto diventare più complessa, considerando la conformazione del territorio, caratterizzato da sentieri e zone impervie lungo il tratto costiero tra Capo Figari e Cala del Sonno.

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