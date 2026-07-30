Telecamere contro chi abbandona i rifiuti in strada ad Arzachena

Le telecamere per stanare chi abbandona i rifiuti ad Arzachena.

Un nuovo sistema di sorveglianza per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e rafforzare il controllo sul territorio. Il Comune di Arzachena prepara una stretta sul fronte del decoro urbano e della tutela ambientale con l’attivazione, prevista a partire dal mese di agosto, di una rete di videosorveglianza dedicata alle isole ecologiche e alle zone considerate più esposte alle violazioni.

L’intervento si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale con il cambio di gestione del servizio di igiene urbana, ora affidato alla De Vizia Transfer, e nasce con l’obiettivo di individuare e sanzionare chi non rispetta le regole sul conferimento dei rifiuti. Per realizzare il progetto il Comune ha scelto la collaborazione con Vitruvio Tech, società specializzata nei sistemi di monitoraggio ambientale già attiva in diverse realtà del territorio nazionale.

Il piano prevede l’installazione di telecamere fisse nei punti maggiormente interessati dal fenomeno dell’abbandono e l’utilizzo di dispositivi mobili di ultima generazione, che potranno essere spostati nelle aree dove emergeranno particolari criticità. I sistemi potranno essere collocati anche lungo i bordi delle strade e nelle zone rurali, tenendo conto delle segnalazioni provenienti direttamente dai cittadini.

L’amministrazione comunale sottolinea che l’intero apparato sarà gestito nel rispetto della normativa sulla privacy prevista dal regolamento europeo Gdpr. Il monitoraggio sarà accompagnato dalla supervisione dei responsabili della protezione dei dati personali, con il coordinamento dell’Ufficio Ambiente e del Comando di Polizia Municipale. L’obiettivo è quello di intervenire su un fenomeno che negli ultimi anni ha rappresentato una delle principali criticità per numerosi centri urbani e turistici. L’abbandono dei rifiuti, oltre a incidere sull’immagine delle località, comporta infatti conseguenze sul piano ambientale e sulla gestione complessiva del servizio di raccolta.

“Con questo progetto vogliamo dare un segnale forte e inequivocabile: Arzachena non tollera più chi deturpa il nostro patrimonio naturale e urbano” ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Michele Occhioni. Secondo l’esponente della Giunta, l’installazione delle telecamere rappresenta uno strumento di contrasto nei confronti dei comportamenti irregolari, ma anche una forma di tutela verso quei cittadini che rispettano quotidianamente le modalità della raccolta differenziata.

Tra gli obiettivi indicati dal Comune figurano il miglioramento del decoro urbano, l’aumento delle percentuali di raccolta differenziata, la repressione delle condotte illecite e una maggiore conoscenza delle presenze effettive sul territorio. Un monitoraggio più preciso, secondo l’amministrazione, consentirà anche di individuare eventuali utenze non regolari e di organizzare in modo più efficace il servizio di raccolta.

La nuova campagna di controllo è accompagnata da un invito rivolto ai cittadini che non hanno ancora completato la propria regolarizzazione affinché provvedano quanto prima. Un richiamo specifico riguarda anche gli operatori turistici, chiamati a fornire agli ospiti informazioni corrette sulle modalità di conferimento dei rifiuti, sui calendari della raccolta e sulle disposizioni comunali in materia ambientale. Per chi necessita di assistenza nella regolarizzazione della propria posizione è possibile rivolgersi agli uffici della De Vizia Transfer in via Marconi 8, attraverso il numero verde 800/194925, oppure all’Ufficio Tributi del Comune di Arzachena, in piazza onorevole Filigheddu, al numero 0789/849260.

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