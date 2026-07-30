L’ultimo fine settimana di luglio e l’inizio di agosto regalano alla Gallura un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, alle tradizioni popolari e all’enogastronomia. Dai festival letterari alle sfilate folkloristiche, passando per le grandi sagre e gli eventi estivi sul mare, residenti e turisti avranno soltanto l’imbarazzo della scelta per vivere il territorio tra spettacolo, identità e sapori autentici.

Olbia – Cristina Tomasi ospite di “Sul filo del discorso”

Prosegue la rassegna letteraria “Sul filo del discorso”, che continua ad animare le serate estive di Olbia con incontri dedicati ai protagonisti della narrativa e della divulgazione. Questa settimana sarà la volta di Cristina Tomasi, pronta a dialogare con il pubblico presentando il suo ultimo libro in un appuntamento che unisce riflessione, benessere e attualità.

La manifestazione, ormai punto di riferimento dell’estate culturale cittadina, offre ancora una volta l’occasione di incontrare autori di rilievo nazionale e vivere il centro storico attraverso la cultura.

Tempio Pausania – Il Festival Internazionale del Folklore accende il centro storico

Tempio Pausania ospita una nuova edizione del Festival Internazionale del Folklore “Isa Bionda”, manifestazione che porta in città gruppi provenienti da diverse parti del mondo, accomunati dalla volontà di valorizzare musica, danze e tradizioni popolari.

Costumi tradizionali, spettacoli e momenti di incontro tra culture trasformeranno le vie del centro in un grande palcoscenico all’aperto, confermando il festival come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate gallurese.

Golfo Aranci – Torna il Carnevale Estivo

Lungomare e vie del paese saranno invasi dall’energia del Carnevale Estivo, uno degli eventi più attesi della stagione. Carri allegorici, gruppi mascherati, musica e tanta animazione accompagneranno una lunga notte di festa capace di coinvolgere migliaia di persone.

Una manifestazione che, anno dopo anno, richiama visitatori da tutta la Gallura, trasformando Golfo Aranci in un grande spettacolo a cielo aperto.

Luogosanto – La tradizione della Festa del Maiale allo spiedo

A Luogosanto torna uno degli appuntamenti gastronomici più sentiti dell’estate con la Festa del Maiale allo spiedo. Una serata dedicata ai sapori della tradizione gallurese, dove la cucina locale si unirà alla musica dal vivo e alla convivialità.

L’evento rappresenta un’occasione per riscoprire ricette tipiche e vivere una delle feste popolari più apprezzate del territorio in un clima di accoglienza e condivisione.

Olbia – Festival Internazionale del Folclore Terranova

Le tradizioni del mondo tornano protagoniste anche a Olbia con il Festival Internazionale del Folclore Terranova, che porterà sul palco gruppi folkloristici italiani e internazionali in una serata dedicata allo scambio culturale.

Musica, danze e costumi tradizionali racconteranno la ricchezza delle diverse identità popolari, trasformando la città in un luogo di incontro tra culture e tradizioni.

Badesi – La Sagra della Melanzana celebra i sapori dell’estate

Il lungomare Li Junchi ospita la Settima Sagra della Melanzana, appuntamento dedicato a uno degli ortaggi simbolo della cucina mediterranea. I visitatori potranno degustare piatti preparati secondo la tradizione, accompagnati da vino, musica e intrattenimento.

Una serata che unisce gastronomia e spettacolo in una delle località balneari più frequentate della Gallura, offrendo un’esperienza che valorizza le produzioni locali e l’accoglienza del territorio.

Anche questo weekend la Gallura si conferma protagonista dell’estate sarda con un’offerta capace di soddisfare ogni interesse: dalla cultura al folklore, passando per i grandi eventi popolari e le sagre dedicate ai prodotti tipici. Un’occasione per scoprire borghi, piazze e lungomari attraverso appuntamenti che raccontano l’identità più autentica del territorio.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

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