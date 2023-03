Denunciati nelle acque di Golfo Aranci.

Durante il fine settimana appena trascorso, i militari della Guardia Costiera di Golfo Aranci e il personale del 15° Centro di Controllo Area Pesca della Guardia Costiera di Olbia, hanno multato 2 pescherecci provenienti da Mazara del Vallo e in sosta all’ormeggio presso il porto di Golfo Aranci, per detenzione a bordo di reti a strascico non conformi a quanto disposto dalle vigenti regolamentazioni comunitarie e nazionali di settore.

Nel corso dell’attività ispettiva condotta a bordo, infatti, i militari della Guardia Costiera hanno rinvenuto 2 reti da pesca in cui il cosiddetto “sacco” (parte terminale della rete) era costituito da maglie di dimensioni inferiori alla misura fissata dalla legge, azione che comporta una drastica riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e la cattura di esemplari al di sotto della taglia minima consentita a livello normativo.

Tali comportamenti impattano negativamente sul naturale ripopolamento degli stock ittici e si pongono in contrasto al necessario principio di garantire una pesca sostenibile. I militari della Guardia Costiera hanno provveduto ad elevare 2 sanzioni amministrative per un totale di 4mila euro e a porre sotto sequestro gli attrezzi da pesca non conformi.

