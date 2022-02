I progetti per Golfo Aranci.

Anche Golfo Aranci pensa ai fondi del Pnrr e ad alcuni interventi per rilanciare il borgo in chiave turistica. Uno dei possibili progetti a cui l’amministrazione comunale sta puntando è quello dell’eliminazione dei binari fino a Cala Moresca.

Questa rappresenta ancora un’ipotesi, tra le idee che il Comune sta raccogliendo per partecipare al bando. “Abbiamo fatto un incontro con il ministero 10 giorni fa – dichiara il sindaco Mario Mulas – e stiamo raccogliendo tante idee. Stiamo dialogando con le Ferrovie e Autorità portuale per verificare dei progetti sui quali possiamo investire”.

Il progetto del parco di Cala Moresca, nell’aree liberate dalle rotaie, un sogno per il primo cittadino, che potrebbe diventare realtà, ma sul quale c’è ancora una questione aperta. “Lo scorso dicembre, all’indomani dell’inaugurazione della stazione di Olbia, avevo chiesto un tavolo tecnico con Rfi – spiega – e uno separato con la Regione, affinché poteva assumere un ruolo guida per la questione delle Ferrovie. In particolare, non eravamo stati consultati sul progetto di portare il treno a Cala Moresca. La nostra idea, invece, è quella di togliere i binari dal quartiere, poiché il 90% sono inutilizzati. Pensiamo che la sede delle navi merci andrà a Oristano per cui è molto importante pensare a pensare Golfo Aranci in chiave turistica”.