Golfo Aranci ricorda le vittime dell’incendio di Sos Aranzos

Il ricordo dell’incendio di Sos Aranzos a Golfo Aranci.

Nel giorno in cui cade l’anniversario di una delle tragedie più dolorose per la comunità di Golfo Aranci, l’amministrazione comunale ha voluto rinnovare il proprio impegno nella memoria e nella consapevolezza. Il 7 agosto, come ogni anno, il ricordo delle vittime dell’incendio di Sos Aranzos del 1993 è stato al centro di un momento commemorativo semplice ma carico di significato.

Presso il cippo che ricorda chi perse la vita in quella drammatica giornata, l’assessore all’Ambiente Mario Fasolino ha reso omaggio a nome dell’intera amministrazione. Un gesto simbolico che va oltre la dimensione del ricordo, per trasformarsi in un richiamo alla responsabilità collettiva nella salvaguardia del territorio.

L’occasione ha infatti rappresentato anche un momento di riflessione sull’importanza della prevenzione e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sul tema degli incendi, ancora oggi una minaccia concreta per l’ambiente e la sicurezza delle persone. Il sacrificio delle vittime resta una ferita aperta per la comunità, ma anche un monito a non abbassare mai la guardia nella protezione del patrimonio naturale e umano del territorio.

