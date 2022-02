Il cartello sulla strada a Golfo Aranci.

“Se ti becco ad abbandonare qualsiasi cosa ti differenzio i denti dal resto del corpo”. Suona come una minaccia il messaggio, lasciato sulla strada di Golfo Aranci, che in queste ore sta raccogliendo tanti consensi sui social, ma è anche certo che si tratta un’iniziativa di chi è stufo dei continui maleducati che lasciano rifiuti sul ciglio della strada.

Sarà per questo che tanti hanno condiviso il cartello anonimo, che ha suscitato tanto divertimento tra gli abitanti del paese gallurese. E non si sa se è un caso, ma proprio nella zona dove è stato affisso il messaggio non c’è più nemmeno un rifiuto. Segno che quello che è stato colto con ironia da tantissimi avrà sicuramente suscitato anche qualche esitazione da parte dei continui lanciatori di sacchetti.