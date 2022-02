Il giallo dei cani scomparsi ad Arzachena.

“Ad Arzachena stanno sparendo cani di proprietà”. E’ un tam tam, che si sta svolgendo in rete negli ultimi giorni, che infittisce sempre di più il rebus intorno a numerosi appelli di residenti che denunciano continue sparizioni di amici a quattro zampe.

A darne l’allarme i proprietari degli animali domestici coinvolti, che parlano di almeno 5 o 6 casi giornalieri di misteriose scomparse nel nulla. Troppi. Impossibile parlare di un caso. “Si tratta soprattutto di cani di razza – dice uno di loro -, come Labrador e Beagle”. Già nei giorni scorsi, sempre sui social, ha cominciato a esplodere il caso, con la pubblicazione di numerosi appelli, accompagnati da fotografie e numeri telefonici, dei loro cani spariti. I fatti si stanno svolgendo tutti nel territorio di Arzachena e nella frazione di Cannigione.

Numerose le ipotesi, ma anche le voci che stanno circolando in queste ore su questi episodi. C’è chi parla di ragazzini che starebbero attirando gli animali in qualche trappola a scopo di venderli, chi fa allusione a genericamente di “furti” o chi ipotizza episodi di crudeltà dei quali i loro cani potrebbero essere diventati vittime, anche a causa di un fatto recente di ordinaria barbarie accaduto nella vicino Tempio. Intanto, gli appelli dei padroni si moltiplicano in rete con la speranza di ritrovare i loro pelosi sani e salvi.