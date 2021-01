Rinvio a giudizio per stupro.

Il processo per il presunto stupro e sequestro di persona avvenuto a Golfo Aranci nel 2018 si farà. Oggi la gup del Tribunale di Tempio ha rinviato a giudizio l’imputato, accusato di esseri approfittato di una giovane di Cagliari.

Secondo la ricostruzione dei fatti, che saranno ora al centro del processo, la donna di 39 anni di Cagliari sarebbe stata sequestrata e violentata ripetutamente da un giovane di 32 anni.

L’imputato aveva agganciato la donna nella primavera del 2018, tramite i social, convincendola a trasferirsi a Golfo Aranci, con la promessa di trovarle lavoro in un ristorante del paese. Al suo arrivo in comune, però, sarebbe stata narcotizzata e tenuta segregata per 49 giorni.

