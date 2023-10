Le scuole a rischio chiusura in Gallura.

L’assessore regionale all’Istruzione, Andrea Biancareddu, deve attivarsi tempestivamente per far progredire la proposta di legge presentata dall’Anci in Commissione Cultura, affinché questa possa essere rapidamente portata in Aula per una rapida approvazione. Lo afferma Roberto Li Gioi, membro del Movimento 5 Stelle, sottolineando l’importanza di questo provvedimento per la Gallura.

“La posta in gioco è troppo alta – osserva il consigliere regionale -. La delibera di Giunta del 29 settembre scorso, infatti, condanna alla rinuncia all’autonomia scolastica i comuni di San Teodoro, Oschiri e Aggius che hanno una popolazione scolastica inferiore alle 400 unità. Per il biennio successivo lo scenario è ancora più fosco: a rischiare saranno anche i comuni di Monti e Calangianus. La bassa natalità e la dispersione scolastica sono fenomeni che non si possono sottovalutare”.

“La proposta di legge presentata dall’Anci Sardegna prevede che nelle more dell’approvazione di una legge regionale sull’istruzione la Regione si faccia carico della copertura finanziaria necessaria a mantenere le autonomie scolastiche tagliate dallo Stato destinando 10 milioni di euro per tre anni“, conclude.

