Spettacolo nelle acque di Golfo Aranci, arriva la nave scuola Palinuro

agosto La nave si trova nelle acque della Gallura.

Spettacolo a Golfo Aranci per l’arrivo della nave scuola della Marina Militare Palinuro. La nave, particolarmente suggestiva di notte per l’illuminazione dei suoi tre alberi con la bandiera americana si trova nelle acque della Gallura.

La nave Palinuro svolge ha il compito di formare gli Allievi Sottufficiali e contribuire alla proiezione d’immagine della Marina Militare. Durante il periodo di formazione Allievi Marescialli affrontano diverse settimane di navigazione, per molti di loro si tratta della prima esperienza d’imbarco.

Il Palinuro è una “Nave Goletta”, cioè armata con tre alberi di cui quello prodiero, armato con vele quadre, l’albero di maestra e di mezzana, armati, questi, con vele di taglio, come le rande. A questi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso armato con vele di taglio, in questo caso fiocchi. La superficie velica complessiva è di circa 1.000 metri quadrati, distribuiti su quindici vele, mentre l’altezza degli alberi sul livello del mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana.

