Si cercano aiuto camerieri ai piani.

Si cercano a Santa Teresa di Gallura degli aiuto camerieri ai piani. L’offerta di lavoro è stata pubblicata sul sito Sardegna lavoro, con il codice

1500021211000000000201159 e sarà visibile sul portale fino al 13 agosto.

L’hotel cerca 4 aiuto camerieri ai piani, la cui mansione è “pulire atri, corridoi, uffici e stanze di hotel, motel e resort e rispondere alle richieste degli ospiti al fine di dare un servizio al cliente impeccabile e consono agli standard della struttura”, si legge nel sito.

Il candidato ideale ha esperienza nel ruolo in ambito alberghiero e dovrà lavorare in autonomia garantendo gli standard della struttura nella quale opererà in qualità di dipendente. Il rapporto di lavoro potrebbe tramutarsi a tempo indeterminato. Si legge infatti nell’annuncio che “l’azienda è in fase di crescita e prevede di acquisire nuove commesse nei comuni limitrofi a Palau e in località costiere. L’organico dell’azienda è in fase di completamento e sviluppo in funzione di esso l’azienda potrà acquisire e gestire nuove commesse”.NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

