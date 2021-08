La musica protagonista a Calangianus con Soul Box e i The Shakin’ Apes

Appuntamento con la musica per E..State in Caragnani.

L’ultimo appuntamento della manifestazione E..State in Caragnani del Comune di Calangianus è decisamente ghiotto. Mercoledì 4 agosto, a partire dalle 20 si esibirà il trio acustico Soul Box, costituito da Fabrizio Santona al basso, Lorenzo Usai alla chitarra e la voce di Natascia Manca, a seguire il concerto degli Shakin’Apes.

Più di 15 anni di rock’n’roll made in Sardinia, così si può riassumere in un solo concetto la storia di The Shakin’ Apes. Il progetto musicale nasce recentemente a Sassari dalle ceneri dei mitici Wookies Quartet, storica band che negli anni ha portato il proprio sound dalla Sardegna fino al prestigioso palco dell’ “Italia Wave Love Festival”.

The Shakin’ Apes si presentano al pubblico con un Ep omonimo di inediti autoprodotto. I quattro estraggono dal cilindro del rock’n’roll una sorpresa inaspettata dal punto di vista narrativo, il concept album e nei testi il protagonista è Marty, il quinto scimmione “shakerante” presente nel logo della band. Le sonorità del primo lavoro discografico sono quelle della loro storia e del loro background, chiaramente rock’n’roll con importanti influenze country, rockabilly e surf in cui si percepiscono sfumature garage e richiami sixties.

La chitarra di Salvatore Luzzu non ferma mai il proprio viaggio, con lui due compagni storici Antonio Cocco alla batteria e Pierpaolo Sanna alla voce insieme all’ultima new entry nella line up Gavino Corrias al basso.

La manifestazione si chiude quindi all’insegna della musica, dopo avere ospitato eventi per tutti i gusti di musica, canzoni, teatro clown, teatro circo e teatro performativo.

