L’ordinanza sulle spiagge di Golfo Aranci.

Nella terza e quarta spiaggia di Golfo Aranci è stato disposto nei giorni scorsi il divieto di balneazione. Una scelta che ha indotto la minoranza del consiglio comunale a chiedere un’interrogazione per un problema che si verifica troppo spesso in piena stagione turistica, proprio quando le spiagge dovrebbero essere accessibili.

Il sindaco Mario Mulas ha fatto chiarezza sul disagio che ha interdetto l’accesso. “Non si vive tranquilli sapendo che l’amministrazione spende per la promozione e poi tu gli chiudi la spiaggia – dichiara -, però non è chiaro ai villeggianti che la gestione di Abbanoa non è comunale. Giustamente dobbiamo intervenite. Infatti stiamo indagando sulla Terza Spiaggia e vogliamo capire se ci sono responsabilità. Abbanoa ha escluso sversamenti su quella zona, noi abbiamo intervenuto sulle vasche delle acque meteoriche ed è risultata pulita, ma continuava a fuoriuscire dei liquidi sospetti da quella tubazione. Abbiamo preso i contatti con l’amministratore del condominio che ha messo a disposizione tutto il personale e il suo impianto fognario ed è in atto un’indagine per capire se il problema è all’interno del villaggio. Siamo in attesa di capire le cause e intanto abbiamo realizzato una pompa per bypassare l’acqua nelle fogne”.

