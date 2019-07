Ombrelloni e lettini abbandonati a Golfo Aranci.

Non è solo la Terza spiaggia di Golfo Aranci nella quale stazionano i furbetti dell’ombrellone. L’ultima segnalazione arriva sempre da Golfo Aranci, ma questa volta dalla Prima spiaggia. Come si vede in foto, si avvicina l’ora di pranzo e lettini e ombrelloni vengono ripiegati e lasciati sulla battigia a continuare ad abbronzarsi senza i loro proprietari.

Un malcostume quello di riservarsi il posto in spiaggia, magari per tornare durante le ore più miti, che abbraccia tutte le spiagge della Gallura, ma che in località come Golfo Aranci diventa ancora più evidente, vista la presenza degli arenili a ridosso delle case.

Eppure le forze dell’ordine, come la Guardia costiera, hanno almeno un braccio legato. Perchè il regolamento regionale prevede unicamente il divieto dell’abbandono dell’attrezzatura da spiaggia (chiamiamola così) dal tramonto all’alba e nulla dice sulla possibilità di lasciare incustodito il proprio ombrellone durante il giorno.

Ci provò lo scorso anno l’allora sindaco Giuseppe Fasolino con l’ordinanza anti spiaggia prenotata. Un’iniziativa lungimirante, che aveva però più lo scopo di deterrente che quello di sanzionare i bagnanti. La speranza, quindi, è più che altro di appellarsi al senso civico. In modo che si capisca che riservarsi la spiaggia non è solo potenzialmente vietato, ma un atto di mancanza di rispetto.

