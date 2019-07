Forse un malfunzionamento dei freni.

Tragedia sfiorata a Castelsardo. Un incidente senza gravi conseguenze è successo in via Diaz. Un mezzo della ditta Econova, che si occupa della raccolta differenziata in paese, ha sicuramente avuto un malfunzionamento dei freni ed è sceso a tutta velocità per la via.

L’uomo alla guida del mezzo di lavoro era sceso per raccogliere la mondezza quando d’improvviso il mezzo ha iniziato a muoversi, per poi prendere velocità e schiantarsi contro un muro. Fortunatamente non si registra nessun ferito. L’episodio ha creato grande paura in paese ma con nessuna grave conseguenza.

