La nuova ruota panoramica di Olbia.

La notizia dell’installazione di una ruota panoramica a Olbia si era diffusa con grande entusiasmo in città. Per adesso stanno passando i giorni senza vedere questa imponente realizzazione. Non è ancora certo che Olbia non avrà la ruota panoramica tanto attesa. E’ vero, l’Autorità portuale di Olbia ha rifiutato a giugno la richiesta presentata dai fratelli Moino, che da decenni gestiscono il parco giochi dell’Isola Bianca di Olbia.

Ma la stessa famiglia ha nuovamente ripresentato la richiesta per avere la concessione da parte dell’Autorità portuale, dell’area fronte il museo archeologico, per poter montare la ruota Smeralda. Con questa nuova richiesta si riaccende la speranza per la famiglia Moino e per Olbia. L’Autorità non si è ancora espressa, è solo questione di giorni.

