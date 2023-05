Riapre l’esclusivo Cone club di Baja Sardinia, lusso per pochi

Il Cone club di Baja Sardinia inaugura la stagione estiva.

La stagione estiva si avvicina e i locali più trendy della Costa Smeralda stanno ultimando i preparativi per accogliere al meglio i turisti. Uno di questi è il Cone Club Sardinia, aperto lo scorso anno e parte dell’esclusivo 7Pines Resort di Baja Sardinia. L’inaugurazione è prevista per il 10 giugno e la stagione si protrarrà fino al 17 settembre.

Il Cone Club si trova in una posizione di straordinaria bellezza, tra il mare cristallino e la natura incontaminata della Gallura, a Baja Sardinia, a pochi chilometri da Porto Cervo. È raggiungibile tramite una navetta offerta dal 7Pines Resort, che fa la spola dall’ingresso del club, tramite un elicottero dallo speciale eliporto o via mare, attraccando al molo privato con il servizio tender di proprietà.

L’atmosfera al Cone Club è di gran relax, dove si possono trascorrere giornate in spiaggia seguite da serate di musica e divertimento. Il dj set accompagna la giornata da mezzogiorno fino alla chiusura, mentre un tramonto mozzafiato offre lo sfondo perfetto per un aperitivo con drink preparati da una giovane e creativa crew di barman.

Il concept musicale del Cone Club è sviluppato dal famoso Dj Ray Bucks, con decenni di esperienza internazionale in città come Mykonos, Londra e Amburgo. Inoltre, a luglio e agosto, il Dj italiano Marco Carpentieri sarà ospite in console. La cena offre sapori tipici sardi preparati con prodotti locali e rivisitati da una brigata internazionale di chef stellati, in continua ricerca di nuove alchimie culinarie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui