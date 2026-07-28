Torna il Carnevale estivo a Golfo Aranci, festa tra musica e colori

Il Carnevale estivo a Golfo Aranci.

Sarà una serata all’insegna dei colori, della musica e della condivisione quella in programma il prossimo 31 luglio a Golfo Aranci, dove torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Carnevale estivo. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Golfo Aranci Aps in collaborazione con il Comune e con l’associazione Lmf, porterà nelle vie del paese un grande corteo capace di unire tradizione carnevalesca e atmosfera estiva. L’appuntamento è fissato alle 21:30, quando prenderà il via la sfilata dallo spazio davanti al parcheggio del cimitero. Da lì il corteo attraverserà il centro abitato fino a raggiungere piazza Cossiga, luogo scelto per il gran finale della serata.

A dare il via alla manifestazione saranno i ritmi e le coreografie dei ballerini e percussionisti brasiliani Itaiata de Sa e Baile de Favela Show, pronti a coinvolgere il pubblico con energia e spettacolarità. A seguire sfileranno i gruppi provenienti da diverse realtà della Sardegna e non solo, con una presenza particolarmente attesa: quella del gruppo di Viareggio, legato da un gemellaggio con Porto Torres, che porterà in strada l’esperienza e la tradizione del celebre Carnevale toscano. Ad arricchire il corteo ci saranno inoltre le maschere arrivate da Tempio Pausania, alcuni carri estemporanei e i gruppi provenienti da Santa Teresa Gallura, chiamati a completare una parata pensata per coinvolgere residenti e visitatori.

Durante il percorso sono previste alcune soste che consentiranno al pubblico di avvicinarsi ai protagonisti della sfilata, interagire con le maschere e vivere più da vicino l’atmosfera della manifestazione. Un momento di partecipazione che punta a trasformare il corteo in una festa collettiva, aperta a tutte le fasce d’età. La serata proseguirà poi in piazza Cossiga, dove andrà in scena lo spettacolo “La notte dei 90’s” con il dj Krys. Un viaggio musicale dedicato agli anni Novanta, arricchito da effetti scenici, dalla presenza di trampolieri e dall’esibizione dei gruppi di ballerini e percussionisti brasiliani.

Il Carnevale estivo di Golfo Aranci rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario degli eventi locali, capace negli anni di attirare sia chi trascorre le vacanze sulla costa sia la comunità residente. Una formula che unisce il fascino della tradizione carnevalesca all’energia delle serate estive sul mare, offrendo un’occasione di festa e aggregazione. Ad accompagnare la manifestazione ci sarà anche uno spazio dedicato ai sapori locali: lungo il percorso sarà infatti presente uno stand gastronomico dove sarà possibile assaggiare le tradizionali frittelle lunghe, contribuendo a rendere ancora più completa l’esperienza della serata.

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