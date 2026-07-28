Abbanoa al lavoro ad Aglientu, interruzioni dell’acqua

Le interruzioni dell’acqua ad Aglientu.

Disagi temporanei per l’erogazione dell’acqua nel territorio comunale di Aglientu a causa di un intervento di riparazione sulla rete idrica. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono impegnate in località Lu Lucchesu per risolvere una criticità che richiede la sospensione del flusso all’interno della condotta. I lavori, secondo quanto comunicato dal gestore del servizio idrico, dovrebbero concludersi entro le 18. Durante le operazioni potrebbero comunque verificarsi cali di pressione o interruzioni temporanee dell’erogazione nelle zone di Lu Lucchesu, Lu Nodu, Li Salcuneddi, Campesi e Contra Ruia.

L’obiettivo dei tecnici è ridurre al minimo i tempi di fermo e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Qualora l’intervento dovesse terminare prima del previsto, l’erogazione verrà riavviata anticipatamente. Per limitare i disagi ai residenti e agli utenti interessati, Abbanoa ha predisposto anche un servizio sostitutivo tramite autobotte. Il mezzo sarà disponibile lungo la strada provinciale 90, in prossimità del bivio Nuraghe Tottusoni, nell’area della stazione di servizio Eni Station. Il gestore invita gli utenti a segnalare eventuali anomalie attraverso il servizio di pronto intervento guasti, attivo 24 ore su 24, al numero verde 800/022040. Alla ripresa della normale distribuzione dell’acqua, inoltre, potrebbe verificarsi temporaneamente la presenza di torbidità dovuta alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui