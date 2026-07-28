Avis Olbia, giornata di donazioni a 40 gradi: 22 sacche raccolte

La raccolta sangue dell’Avis Olbia.

In una giornata segnata dal caldo intenso, con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi, la risposta dei donatori e del personale sanitario ha trasformato un appuntamento di raccolta sangue in un momento di forte partecipazione. A fare da sfondo all’iniziativa è stata la presenza di numerose persone in attesa, disposte in fila sin dalle prime ore, in un clima caratterizzato da entusiasmo e collaborazione.

L’attività ha visto impegnati un medico e un’infermiera che, nel corso della giornata, hanno visitato 24 donatori riuscendo a raccogliere 22 sacche di sangue. Un risultato significativo, ottenuto in condizioni non semplici e reso possibile dall’impegno congiunto del personale sanitario e dalla disponibilità dei cittadini.

L’iniziativa è stata sostenuta dall’Avis provinciale di Sassari, il cui contributo organizzativo ha consentito lo svolgimento regolare delle operazioni. Presente anche una rappresentanza dell’Avis di Olbia, accolta dagli organizzatori in un clima di collaborazione tra le diverse realtà associative del territorio.

Nel corso della giornata non è mancato il sostegno delle istituzioni sanitarie locali, con la partecipazione del direttore generale e del direttore di distretto, che hanno seguito da vicino l’andamento delle attività. Riconosciuto anche il contributo dei professionisti coinvolti, tra cui il dottor Irione e il dottor Sari, impegnati nel supporto operativo.

L’iniziativa si è svolta in un contesto caratterizzato da un forte spirito di squadra, con il personale sanitario impegnato a garantire efficienza e accoglienza. I donatori, da parte loro, hanno partecipato con disponibilità, contribuendo a un risultato che conferma l’importanza della raccolta sangue e della collaborazione tra cittadini e sistema sanitario.

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