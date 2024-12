I Trammps a Golfo Aranci, dall’America con Disco Inferno

I re della musica dance anni ’80 a Golfo Aranci.

I Trammps, proprio loro, quelli originali, quelli che nel 1976 scalarono le hit mondiali con Disco

Inferno. Un successo stratosferico per una canzone che ancora oggi, fa ballare, con un sound che

impedisce al corpo di stare fermo. Il gruppo sarà a Golfo Aranci, protagonista di una serata destinata alla memoria.

Si esibiranno dal vivo, coinvolgeranno il pubblico, lo faranno scatenare all’interno della tensostruttura,

riscaldata, destinata ad accoglierli in piazza Cossiga dalle ore 18 del prossimo 15 dicembre.

Un vero colpo da maestro quello che ha portato per la prima volta in Sardegna i Trammps. Voci inconfondibili. Suoni che hanno fatto la storia della musica disco. L’apice della carriera dei Trammps è stato il loro brano Disco Inferno, incluso nell’album con lo stesso titolo. Nel 1977, Disco Inferno è stata la canzone più hot sulla scena disco internazionale. I Trammps sono stati riconosciuti come il gruppo più performante nel 1978. La colonna sonora di Saturday Night Fever fu l’album più venduto del settore all’epoca, che fece vincere ai The Trammps un Grammy Award nel 1979.

L’appuntamento del prossimo 15 dicembre è targato Golfo Aranci Mon Amour e fa parte del

ricco calendario messo a punto per la parte conclusiva del 2024. L’ingresso libero e gratuito, permetterà ai giovani di ieri di rivivere momenti indimenticabili, grazie al gruppo più longevo del panorama disco internazionale, e ai più giovani di ascoltare rigorosamente dal vivo, alcune delle voci più belle degli ultimi quarantacinque anni. Per i più giovani occorre raccontare la storia del gruppo che negli anni 70 ha saputo dettare le regole del divertimento:

Trammps Story.

I Trammps iniziarono la loro carriera a Philadelphia nel 1972 con il cantante Jimmy Ellis insieme a Harold

Doc Wade e Stanley Wade. I fratelli Wade erano membri dei The Volcanos. I Trammps viaggiarono con ben undici membri, alcuni dei migliori musicisti da studio e dell’industria discografica durante l’era del “Philadelphia Sound”. La prima registrazione dei Trammps, Zing Went the Strings of My Heart, fu un brano registrato originariamente da Judy Garland nel 1943 e registrato nei leggendari Sigma Sound Studios nel 1972. Zing fu un vero successo in classifica, raggiungendo il 17° posto nelle classifiche R&B e il 64° posto nelle classifiche pop 100 nell’estate del 1972. Negli anni successivi, la Buddha Records registrò molti dei primi successi dei Trammps, tra cui Hold Back the Night, che raggiunse il 40° posto nelle classifiche pop e il 10° posto nelle classifiche R&B nel 1974.

A metà del 1975 i Trammps firmarono con l’Atlantic Records come Hottest Disco Recording Act per un

contratto di cinque album. Nello stesso periodo, Robert Upchurch, che era un artista solista, decise di

portare il suo talento ai Trammps. Robert Upchurch continuò a cantare come primo tenore e voce solista

con Jimmy Ellis nei successivi cinque album dell’Atlantic Records. Il primo album dei Trammps con l’Atlantic Records ha prodotto i brani Hooked for Life, That’s Where the Happy People Go, diventando uno dei loro più grandi successi pop fino ad oggi e raggiungendo il numero 27 nelle classifiche pop.

Quel brano continua a essere classificato come una delle canzoni più riconoscibili della sua epoca. Altri

successi dei Trammps con l’Atlantic includevano Disco Party, Body Contact, Feel Like I’ve been Livin (On

The Dark Side of The Moon), The night The Lights Went Out in New York City e Soul Bones, con un assolo di armonica di Stevie Wonder. I Trammps continuano a offrire performance dinamiche sia a livello nazionale sia internazionale insieme alla voce solista di Robert Upchurch. Il concerto ha ingresso libero e gratuito, è organizzato con il sostegno dell’amministrazione comunale di Golfo Aranci.

