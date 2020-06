Trenta nuovi totem igienizzanti per le attività del centro di Golfo Aranci

L’iniziativa.

Nei prossimi giorni, a Golfo Aranci, gli appartenenti al direttivo del Centro Commerciale Naturale ed alcuni volontari, consegneranno ai propri associati 30 “colonnine – totem” e prodotti igienizzanti per le pulizie dei locali commerciali e per i fruitori e gli addetti alle attività.

Questo per aiutare, in questo periodo di ripartenza lavorativa della nota località balneare della Gallura, i commercianti e le partite iva iscritte al locale Centro Commerciale Naturale, gli avventori ed i turisti. La spesa è promozionata dalla giovane struttura associativa locale e finanziata dal municipio Comunale.

Le colonnine – totem avranno il logo dell’associazione e saranno accompagnate da “adesivi – insegna”, che verranno posti sulle vetrine delle attività d’ingesso dei locali associati al Centro Commerciale Naturale di Golfo Aranci. Questa iniziativa è un primo passo per promozionare l’Associazione commerciale e per “rivendicare”, soprattutto, le bellezze naturali della località balneare Gallurese e la gran voglia di lavorare, anche in questa stagione così travagliata, con il Turismo.

Ricordando che Golfo Aranci può andare orgoglioso del suo zero Covid , questa iniziativa è un piccolo gesto solidale e concreto a quanti delle attività commerciali, con il proprio lavoro ed il proprio impegno stanno dando un po’ di speranza e futuro a tutta la cittadinanza.

“Il Centro Commerciale Naturale è pronto a lavorare ed a fare la propria parte per il bene comune – commenta il direttivo dell’associazione -. Sarà una Estate dura, ma dove fantasia e creatività non mancheranno per dare la giusta ospitalità ai turisti che verranno”.

