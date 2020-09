Buone notizie per i test sierologici a Golfo Aranci.

Si è conclusa la campagna di test sierologici organizzati dall’amministrazione comunale di Golfo Aranci per la cittadinanza. Sono stati sottoposti a screening quasi mille golfoarancini, a partire dalle fasce di età più piccole fino agli anziani che sono risultati tutti negativi.

“Sono molto soddisfatto di come si sono svolte le tre giornate iniziate sabato mattina – ha commentato il sindaco Mario Mulas. Ringrazio tutti i golfoarancini che hanno voluto aderire, i dipendenti comunali, gli amministratori che hanno collaborato e i volontari che si sono messi a disposizione. Abbiamo ora un quadro più chiaro della circolazione del virus ma soprattutto possiamo riaprire le scuole in assoluta tranquillità”.

Per i lavoratori che qui svolgono le loro attività ma non sono residenti a Golfo Aranci è stata prevista una giornata di test lunedì prossimo. In quella occasione potranno sottoporsi a test anche coloro che non lo hanno fatto questo fine settimana appena trascorso.

