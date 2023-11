A Golfo Aranci entra nel vivo il Natale.

Il villaggio di Babbo Natale torna a Golfo Aranci e nel paese ci saranno grandi eventi. Sarà inaugurato il 10 dicembre, nel parco Angela Madeddu. L’evento resterà fino al 6 gennaio e farà da sfondo a un calendario di manifestazioni per grandi e piccini.

Il Natale è una tradizione e ogni anno il paese gallurese si trasforma in una magia. Mancano ormai meno di dieci giorni all’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, che si terrà alle ore 16 del 10 dicembre con le mascotte e animazioni.

Saranno 14 giorni di eventi, compresa la festa dell’Epifania che vedrà l’arrivo della Befana che distribuirà i dolci a tutti i bambini. Gli eventi consisteranno in parate speciali, spettacoli musicali, luminosi, circensi e di magia, baby dance, tombolate, giochi e divertentissimi laboratori. Il 23 dicembre ci sarà l’appuntamento in grande stile con lo show del vincitore di “Tu sì que vales”, Andrea Paris, mentalista e comico protagonista della nuova edizione di “Zelig”.

“Ringrazio tutti gli amministratori che stanno lavorando per far si che questo Natale sia speciale per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Mario Mulas sul suo account ufficiale -. Siamo sicuri che i nostri bambini, che sono il centro della festa, troveranno momenti davvero belli in questo Natale a Golfo Aranci”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui