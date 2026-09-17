”Weekend da bamboccioni 3” a Cala Moresca, polemiche degli ambientalisti

Ruspe a Cala Moresca per una serie Netflix.

Scoppia la polemica a Golfo Aranci per la preparazione del set cinematografico del film ”Un weekend da bamboccioni 3”, prodotto da Netflix e Panorama Films con protagonista Adam Sandler. La celebre spiaggia golfarancina di Cala Moresca, inserita all’interno del Sito di interesse comunitario (SIC) Capo Figari e Isola di Figarolo, è stata scelta per ospitare alcune riprese, rimanendo chiusa al pubblico per tutto il mese di ottobre.

Protesta il Comitato.

A sollevare perplessità è stato inizialmente il comitato cittadino Maremosso che, pur non dicendosi contrario all’arrivo di produzioni internazionali in Sardegna, ha denunciato sui social la presenza di mezzi pesanti e spianamenti di vegetazione a ridosso della spiaggia.

Interviene il GriG.

Sulla vicenda è poi intervenuto anche il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), associazione ambientalista che ha richiesto accertamenti su quanto sta accadendo a Cala Moresca. Ricevute diverse segnalazioni dai cittadini, l’associazione ecologista ha inoltrato una formale richiesta di accertamenti urgenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Il GrIG ha ricordato che l’area costiera di Cala Moresca è sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo di conservazione integrale, chiedendo di verificare la regolarità dei lavori in corso e le autorizzazioni ambientali per le opere di allestimento del set.

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