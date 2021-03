La zona rossa a Golfo Aranci.

Sono 30 le persone positive al covid a Golfo Aranci. È così che il sindaco Mario Mulas ha deciso di fare scattare il lockdown e dichiarare il comune da lui amministrato zona rossa.

“Sono numeri molto preoccupanti che hanno portato l’Ats a certi dicare le condizioni per decretare da parte mia l’istituzione della zona rossa”, ha spiegato il sindaco.

Gli uffici comunali, intanto, sono al lavoro per predisporre la relativa ordinanza. Il lockdown scatterà dalla 7 di domani mattina, 21 marzo, e resterà in vigore per 14 giorni.

