Premiati tre bar in Gallura.

Tre tra i bar migliori d’Italia si trovano in Gallura e precisamente a Olbia, Arzachena e a La Maddalena. A vincere i riconoscimenti dell’edizione del 2020 di BarAwards sono stati lo Spirits Boutique di Olbia, The Duke di La Maddalena e ad Arzachena Li Neuli.

Nella categoria “Bar Team” della sesta edizione del concorso spicca al secondo posto il The Duke, mentre all’ottavo compare Li Neuli. Le certificazioni dei Barawards non finiscono qui. Tra i migliori bar tender della categoria under 30 c’è Maurizio Muzzu, che lavora nel bar Li Neuli di Arzachena. Premi tutti al femminile al locale Li Neuli di Arzachena: Erica Rossi e Laura Schirru tra le migliori bar tender italiane.

Importante premio anche per Emilio Rocchino, titolare del Spirits Boutique di Olbia, certificato all’ottavo posto nella classifica dei dieci migliori bar manager italiani. Per Rocchino è il secondo premio consecutivo. “L’anno scorso sono arrivato settimo nella categoria bar rivelazione dell’anno – ha detto il titolare del locale -, a parte la sfortuna del covid, quest’anno c’è stata per me una notizia positiva e ne sono felice”. A classificare il Spirits Boutique di Olbia, sono stati la posizione del bar, la professionalità nella miscelazione per il cocktail e il lavoro fatto durante l’anno.

