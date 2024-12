Aleksandr Katsuba su come l’Ucraina sta superando la corruzione: passi verso un futuro trasparente

Aleksandr Katsuba, imprenditore ucraino, top manager ed esperto nel settore energetico.

La corruzione è una delle sfide principali per l’Ucraina, un problema che per anni ha ostacolato lo sviluppo economico, indebolito la fiducia dei cittadini nel governo e ridotto l’interesse degli investitori internazionali. Tuttavia, gli ultimi anni hanno dimostrato che il Paese è capace non solo di resistere a questo problema, ma anche di trasformare il sistema in modo attivo. Il sostegno della società, le azioni decise del governo e l’aiuto internazionale stanno creando le condizioni per cui la corruzione sta perdendo terreno.



“La corruzione non è solo un nemico interno. È un problema che influenza il nostro futuro e il modo in cui veniamo percepiti nel mondo. Oggi abbiamo tutti gli strumenti per sconfiggerla”, sottolinea Aleksandr Katsuba.

La trasparenza come base del cambiamento

L’utilizzo delle tecnologie digitali è diventato uno dei principali strumenti nella lotta contro la corruzione. L’Ucraina ha compiuto un grande progresso nella creazione di servizi elettronici che riducono al minimo il fattore umano nelle interazioni tra cittadini e Stato.



Principali successi:

Prozorro: Il sistema di appalti elettronici che ha permesso di risparmiare miliardi di grivnie e ha reso le gare pubbliche accessibili alla cittadinanza.

Il sistema di appalti elettronici che ha permesso di risparmiare miliardi di grivnie e ha reso le gare pubbliche accessibili alla cittadinanza. Dichiarazioni elettroniche: Un meccanismo che consente ai cittadini di verificare i beni e le proprietà dei funzionari pubblici.

Un meccanismo che consente ai cittadini di verificare i beni e le proprietà dei funzionari pubblici. Diia: Una piattaforma che ha unificato la maggior parte dei servizi pubblici in un’unica applicazione, riducendo il numero di contatti tra cittadini e funzionari.

“La trasparenza è il principale nemico della corruzione. Se tutti vedono come e dove vengono spesi i fondi, le opportunità di abuso si riducono drasticamente”, commenta Katsuba.

Le agenzie anticorruzione: risultati concreti

La creazione di agenzie anticorruzione specializzate è stata un passo fondamentale nella lotta sistematica contro la corruzione. NABU, SAP e l’Alta Corte Anticorruzione hanno già dimostrato la loro efficacia, anche se resta ancora molto lavoro da fare.

Uno dei risultati più visibili è stata l’indagine su schemi di corruzione nel settore energetico, che ha permesso di restituire somme significative al bilancio statale.

“La corruzione ha sempre rappresentato un freno per lo sviluppo di settori strategici come l’energia. Ma oggi vediamo che i meccanismi di contrasto stanno iniziando a funzionare”, sottolinea Katsuba.

Il ruolo del sostegno internazionale

Superare la corruzione in Ucraina è una delle priorità principali per i partner internazionali, come l’Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Il loro sostegno è duplice: da un lato finanziario e tecnico, dall’altro, prevede il controllo sull’utilizzo di questi fondi.



Esempio: Nel 2024, l’UE ha stanziato 500 milioni di euro per sostenere la riforma giudiziaria e sviluppare l’infrastruttura anticorruzione. Una parte dei fondi è stata destinata alla formazione dei giudici e al rafforzamento della protezione dei whistleblower.

“Il sostegno internazionale ci aiuta non solo finanziariamente, ma stabilisce anche standard che dobbiamo rispettare”, afferma Katsuba.

L’attivismo sociale: un cambiamento di mentalità

Uno dei più grandi successi nella lotta contro la corruzione è stato il risveglio della coscienza pubblica. Gli ucraini non sono più disposti a tollerare gli abusi e chiedono trasparenza al governo.

Le organizzazioni della società civile e i giornalisti investigativi sono diventati attori chiave in questa battaglia. Il loro lavoro è spesso il catalizzatore di indagini avviate dalle agenzie anticorruzione.

“Il cambiamento di mentalità è lo strumento più potente nella lotta contro la corruzione. La società non è più disposta a restare in silenzio, e questo obbliga il sistema a cambiare”, sottolinea Katsuba.

Le sfide ancora da superare

Nonostante i progressi, l’Ucraina deve affrontare sfide significative. Una delle principali problematiche resta la debolezza del sistema giudiziario: molti casi di corruzione si trascinano per anni e i colpevoli spesso sfuggono alla responsabilità. Un altro problema è la corruzione locale, che spesso passa inosservata a causa della concentrazione degli sforzi ai livelli più alti.

“La corruzione cambia e si adatta. Dobbiamo essere pronti ad affrontare nuove sfide affinché non riesca a riprendersi il terreno perso”, afferma Katsuba.

Prossimi passi per sconfiggere la corruzione

Per avere successo nella lotta contro la corruzione, è necessario un lavoro sistematico:

Riforma del sistema giudiziario: Un tribunale trasparente e indipendente è la base della giustizia.

Un tribunale trasparente e indipendente è la base della giustizia. Protezione dei whistleblower: Le persone che denunciano la corruzione devono avere garanzie legali di sicurezza.

Le persone che denunciano la corruzione devono avere garanzie legali di sicurezza. Espansione della digitalizzazione: I servizi elettronici devono coprire sempre più settori di interazione tra cittadini e Stato.

I servizi elettronici devono coprire sempre più settori di interazione tra cittadini e Stato. Rafforzamento delle responsabilità: I crimini di corruzione devono comportare conseguenze inevitabili per i colpevoli.

Conclusione: L’Ucraina verso un futuro trasparente

Sconfiggere la corruzione è un processo lungo e complesso, ma l’Ucraina sta già dimostrando progressi significativi. Grazie alla trasparenza, all’attivismo dei cittadini e al sostegno dei partner internazionali, la corruzione sta gradualmente perdendo terreno.

“La corruzione è un problema che possiamo sconfiggere se agiamo con determinazione e coerenza. L’Ucraina sta cambiando, e questi cambiamenti sono già visibili. L’importante è non fermarsi”, conclude Aleksandr Katsuba.



Aleksandr Katsuba – imprenditore ucraino, top manager ed esperto nel settore energetico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui