La Maddalena sulla stampa inglese: “Caraibi nel Mediterraneo”

L’articolo che celebra La Maddalena e le sue spiagge.

La Maddalena è finita sulla stampa inglese in un articolo di Schannell Kanyora, pubblicato sul sito del Daily Express. L’arcipelago è descritto come un angolo bello come i Caraibi, per il colore del mare e le sue bellissime spiagge incontaminate.

Sul Daily Express si legge che La Maddalena è ”una gemma nascosta situata a sud-ovest della capitale Roma offre spiagge così belle da poter essere scambiate per i Caraibi”. L’arcipelago viene celebrato per i suoi mari cristallini che fanno sentire su un altro pianea. “Situato tra la Sardegna e la Corsica, questo complesso di sette grandi isole e 55 piccoli isolotti vanta alcune delle spiagge più spettacolari d’Italia, oltre ad acque tra le più pulite e limpide – si legge ancora -. Alcune isole sono disabitate. Non sembra di essere nel Mediterraneo, ma in una versione rocciosa dei Caraibi”.

Nell’articolo viene celebrato l’Hotel Villa del Parco e la sua città: “con un punteggio quasi perfetto su TripAdvisor e a soli 400 metri dalla spiaggia di Punta Tegge, potrai godere di tutto ciò che l’isola ha da offrire. La Maddalena è una città vivace e culturale, ricca di bar e ristoranti, negozi, cinema e librerie. I mesi migliori per visitarla sono giugno e settembre, poiché a luglio e agosto si registra un notevole aumento di turisti”. Schannell Kanyora scrive inoltre che rispetto alla Costa Smeralda si troverà sempre posto in una delle sue spiagge.

