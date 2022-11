Come verificare l’Assicurazione prima della scadenza: guida pratica

L’abolizione del tacito rinnovo in relazione ai contratti assicurativi RCA è stata salutata in modo favorevole dagli utenti, che vedevano in questa clausola un limite fastidioso alla possibilità di cambiare agevolmente compagnia assicurativa. Col Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012, in sintesi, si stabilisce che:

Il tacito rinnovo è abolito per le polizze RCA.

La durata del contratto diventa annuale.

La compagnia assicurativa è tenuta a inviare un avviso almeno 30 giorni prima della scadenza.

L’utente ha a disposizione ulteriori 15 giorni dopo la scadenza per decidere se rinnovare o passare ad altra compagnia.

Tuttavia, il tacito rinnovo poneva al riparo l’utenza dal rischio di circolare con contratto assicurativo scaduto nel caso in cui non si avesse memoria della data di scadenza della polizza. Allo stato attuale il rischio è senza dubbio maggiore e se non si ricorda con precisione la data di scadenza è bene verificare la propria assicurazione.

Un altro serio problema può verificarsi nel caso in cui sia stata stipulata una polizza online con un sito fraudolento nel quale l’utente sia stato indotto a sottoscrivere un falso contratto, che non garantisce copertura alcuna.

Questo tipo di truffe è abbastanza frequente e inganna i malcapitati attirandoli con un preventivo auto allettante o clonando alla perfezione portali online di compagnie assicurative autorizzate.

Il portale dell’automobilista risponde perfettamente all’esigenza di verificare se il contratto assicurativo è valido ed attivo; è sufficiente inserire il numero di targa per avere il responso. Relativamente alle truffe, soprattutto quando si cambia compagnia assicurativa, può essere utile una visita preventiva al portale dell’IVASS, l’Istituto di vigilanza sulle Compagnie Assicurative. Nel portale è presente una lista costantemente aggiornata di siti contraffatti e di false compagnie assicurative.

Ad ogni modo, l’utente può verificare anche in autonomia la scadenza del proprio contratto assicurativo consultando la documentazione allegata, o verificando la propria posizione nell’apposita Area Riservata, se il dealer opera anche online o esclusivamente online.

