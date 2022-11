L’allenatore Simone Marini guida da 10 stagioni i galluresi.

L’allenatore del San Teodoro-Porto Rotondo Simone Marini sabato ha festeggiato, con la vittoria per 4 a 1 del San Teodoro-Porto Rotondo sull’Arbus per 4 a 1 e la propria espulsione, le 300 panchine da quando ha iniziato la carriera da allenatore.

Marini, 50 anni, genovese, ha concluso la carriera di calciatore proprio col Porto Rotondo, in Promozione, nella stagione 2012-2013. Subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato l’avventura da allenatore, nella stagione 2013-2014, alla guida della stessa squadra gallurese. Dopo due anni in Prima categoria, l’allenatore ha riportato la squadra in Promozione nel 2016-2017, per poi fare il salto nel massimo campionato regionale vincendo il campionato di Promozione nella stagione 2017-2018. Questo è il quinto anno consecutivo in Eccellenza per Marini e per la squadra, che nel frattempo è diventata San Teodoro-Porto Rotondo, pur mantenendo lo stesso presidente, Ezio Setzi, e gran parte della dirigenza e dei giocatori, con un normale graduale rinnovamento della rosa.

“Non c’era miglior modo di festeggiare le mie 300 gare che con una vittoria del genere, mi hanno anche regalato una maglia celebrativa col numero 300 e il mio nome, che è un bellissimo ricordo, una sorpresa inaspettata, grandissima emozione – ha commentato l’allenatore -. L’espulsione non rovina assolutamente la festa, che mi ha fatto enorme piacere. La partita è stata una bella vittoria, importante, dopo la sconfitta di domenica e mi ha consentito di festeggiare alla grande questo traguardo, di cui sono molto orgoglioso”.

La consegna della maglia celebrativa è avvenuta a bordo campo con le squadre schierate a centrocampo insieme alla terna arbitrale, poco prima del fischio iniziale della partita, col pubblico che applaudiva acclamava l’allenatore.

Il dirigente del San Teodoro-Porto Rotondo Marco Iacomino dona a Simone Marini la maglia celebrativa delle 300 panchine

