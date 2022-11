Le iniziative di educazione ambientale a Palau.

L’educazione ambientale inizia sui banchi di scuola. Gli studenti dal cuore verde dell’Istituto “Falcone e Borsellino” di Palau in prima linea insieme al Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” per la difesa della natura. Declinare i temi dell’Agenda 2030 sul territorio per un futuro sostenibile è l’obiettivo della collaborazione su un progetto di educazione ambientale, che i docenti porteranno avanti nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 in collaborazione con i volontari e le esperte del Comitato ambientalista.

Il coordinamento è affidato alla professoressa Tullia Mameli, responsabile del progetto, insieme alle ricercatrici Myriam Stelletti dell’Università di Sassari e Emanuela Russo Krauss dell’Università Parthenope di Napoli. Oltre alla biodiversità e alla tutela del territorio, nel progetto si darà un’attenzione particolare al consumo di plastica monouso. Nel corso dell’anno, con specifiche unità didattiche e conferenze degli esperti, gli studenti diventeranno parte attiva nella realizzazione di interventi per lo stop alla plastica sulle spiagge e nelle acque adiacenti alla costa del Comune di Palau e una campagna d’opinione per lo stop al fumo sulle spiagge. L’obiettivo è vincere la lotta contro l’inquinamento da questo prodotto ancora utilizzatissimo e liberare i litorali da tonnellate di mozziconi di sigaretta, velenose per l’ambiente e per l’uomo.

“È importante che la difesa dell’ambiente e la cura del territorio partano dal basso, con iniziative larghe e partecipate, che coinvolgano pienamente la cittadinanza attiva – dicono i responsabili del progetto -. Iniziative che vedano coinvolti i giovani, cittadini attivi e consapevoli in formazione, facendone operatori e garanti del futuro del loro territorio“.

Nella programmazione delle unità didattiche riferite alle tre classi IV e alle due classi V, il progetto trae ispirazione dal nuovo testo dell’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, e dagli articoli 41 e 118 che permettono l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Alle lezioni in aula tenute da Myriam Stelletti e Emanuela Russo Krauss per il Comitato degli “Amici”, seguiranno in primavera giornate di educazione ambientale all’aperto con gli studenti, nell’area di Cala Scilla, nelle spiagge di Talmone e di Cala di Trana, che avranno al centro i temi della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi costieri, oggi soggetti a forti pressioni antropiche.

