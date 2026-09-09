Perché l’olio motore costa di più anche in Italia?

Il prezzo dell’olio motore può sembrare un dettaglio rispetto a quello del carburante, ma anche una normale manutenzione dell’auto può diventare più costosa. Nei primi sei mesi del 2026, infatti, il prezzo medio degli oli motore è aumentato in diversi mercati europei, Italia compresa.

Secondo un’analisi interna AUTODOC basata sui prezzi rilevati tra gennaio e giugno 2026, in Italia l’aumento medio è stato del 6,5%. Il motivo non è soltanto il costo del petrolio: a pesare sono anche trasporti, materie prime, produzione e difficoltà lungo le catene di approvvigionamento. Per chi deve scegliere il prodotto giusto per la propria auto, è possibile trovare diverse opzioni di olio motore su auto-doc.it.

Dalla crisi del petrolio al flacone di olio

Che cosa collega una crisi internazionale al prezzo dell’olio che viene versato nel motore?

La risposta passa dalla filiera petrolifera. Le basi utilizzate per produrre i lubrificanti e diversi componenti necessari alla loro formulazione sono legati all’industria del petrolio. A questi costi si aggiungono energia, additivi, contenitori e trasporto.

Quando una parte della filiera diventa più costosa, l’effetto può arrivare anche al prodotto acquistato dall’automobilista.

È quello che è successo nella prima metà del 2026, quando le tensioni nel Golfo Persico hanno creato nuove difficoltà per il commercio internazionale.

Perché lo Stretto di Hormuz è così importante?

Lo Stretto di Hormuz è una delle principali vie marittime per il trasporto mondiale di energia. Le limitazioni al traffico durante la crisi hanno aumentato l’incertezza sui rifornimenti e costretto parte delle navi a utilizzare rotte più lunghe.

Questo ha avuto conseguenze sul costo del trasporto e sulle aspettative del mercato.

Il prezzo del Brent, uno dei principali riferimenti internazionali per il petrolio, è salito rapidamente durante la fase più intensa della crisi, superando i 100 dollari al barile e arrivando successivamente oltre i 120 dollari.

Il prezzo del greggio è poi sceso, ma quello dell’olio motore non ha seguito immediatamente la stessa direzione.

Perché l’olio non diventa subito più economico?

Il prezzo del prodotto finito non segue giorno per giorno quello del petrolio. Tra la materia prima e il flacone acquistato in un negozio ci sono diversi passaggi:

produzione delle basi lubrificanti;

aggiunta degli additivi;

confezionamento;

trasporto;

distribuzione;

gestione delle scorte.

Le aziende possono inoltre aver acquistato materie prime a prezzi più elevati prima che il costo del petrolio iniziasse a scendere. Per questo l’effetto sui prezzi al dettaglio può arrivare con un certo ritardo.

Anche per questo motivo, l’aumento non è stato uguale in tutti i mercati europei. I dati raccolti da AUTODOC per i primi sei mesi del 2026 mostrano differenze significative tra i Paesi analizzati:

Paese Variazione media gennaio-giugno 2026 Regno Unito +18,3% Germania +11,4% Spagna +6,8% Italia +6,5% Svezia +2,5% Francia +1,8%

Cosa spiegano queste differenze?

L’Italia si trova quindi a metà della classifica, con un aumento medio del 6,5%. Il confronto mostra che la crisi delle materie prime e della logistica non si traduce automaticamente nello stesso aumento dei prezzi in ogni Paese.

A fare la differenza possono essere diversi elementi, tra cui le scorte disponibili, i costi di trasporto, la struttura della distribuzione e le condizioni del mercato locale. Il prezzo pagato dall’automobilista è quindi il risultato di più fattori che agiscono lungo la filiera.

Cosa cambia per chi guida in Gallura?

I dati mostrano quindi che l’aumento del prezzo dell’olio non è stato uguale in tutti i mercati, ma per un automobilista di Olbia, Arzachena o Tempio Pausania le dinamiche internazionali possono sembrare molto lontane dalla guida quotidiana. In realtà, si riflettono anche sulle normali spese di manutenzione dell’auto.

Chi utilizza la vettura per spostarsi tra i centri della Gallura, raggiungere la costa o affrontare tragitti più lunghi deve comunque rispettare gli intervalli di manutenzione indicati dal costruttore.

Il clima e il tipo di percorso possono influire sulle condizioni di utilizzo del veicolo, ma non modificano la specifica richiesta dal motore. La scelta dell’olio deve quindi partire sempre dalle indicazioni del produttore del veicolo.

Non scegliere l’olio soltanto in base al prezzo

Quando il costo dell’olio aumenta, cercare un prodotto più economico è comprensibile. Tuttavia, risparmiare sull’acquisto non significa necessariamente scegliere quello con il prezzo più basso. Prima di acquistare l’olio, è importante verificare alcuni elementi:

la viscosità richiesta dal costruttore;

le specifiche previste per il motore;

le eventuali omologazioni richieste;

il tipo di motore;

la quantità necessaria per il rabbocco o il cambio dell’olio.

Un prodotto compatibile con un motore non è necessariamente adatto a un altro, anche quando i veicoli appartengono alla stessa categoria. Per questo, le indicazioni riportate nel manuale del veicolo devono avere la precedenza sul semplice confronto dei prezzi.

Un normale cambio dell’olio racconta una storia più grande

L’aumento del 6,5% registrato in Italia nella prima metà del 2026 mostra come una crisi che nasce sulle grandi rotte internazionali possa arrivare fino alle spese quotidiane di manutenzione dell’auto.

Il prezzo dell’olio motore dipende infatti da una catena molto più lunga del semplice costo del petrolio. Materie prime, produzione, additivi, trasporto e distribuzione contribuiscono tutti alla cifra che l’automobilista trova sullo scaffale o nello shop online.

Per chi guida in Gallura, questo significa che anche una normale operazione di manutenzione può risentire di dinamiche che nascono molto lontano dall’isola. Confrontare le diverse opzioni disponibili può aiutare a contenere la spesa, ma la scelta deve comunque partire dalle specifiche richieste dal motore.