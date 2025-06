Caffè, shaker e passione: ecco com’è andata la Borghetti Espresso Martini Challenge

Fratelli Branca Distillerie ha lasciato il segno al Roma Bar Show 2025, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nel cuore della mixology. Il 26 e 27 maggio, gli appassionati hanno potuto esplorare i celebri prodotti dell’azienda milanese, vivendo da vicino il fascino senza tempo di etichette iconiche e partecipando a esperienze dedicate. Tra i momenti più attesi, la Borghetti Espresso Martini Challenge ha catalizzato l’attenzione degli appassionati, trasformando lo stand in un’arena di creatività e competizione. La sfida ha visto il coinvolgimento di 25 bartender che si sono sfidati nella realizzazione del miglior Espresso Martini, celebrando l’inconfondibile gusto di Borghetti, il liquore di vero caffè espresso amato da generazioni.



La challenge richiedeva ai partecipanti di preparare due Espresso Martini impeccabili nel minor tempo possibile, tenendo conto di equilibrio, presentazione e creatività. Il pubblico ha seguito con entusiasmo ogni fase della competizione, lasciandosi coinvolgere dal ritmo frenetico degli shaker e dall’intensità del gusto inconfondibile del liquore Borghetti. La giuria, composta da esperti del settore e supportata da TheBars, ha valutato con attenzione ogni drink, decretando il Best Borghetti Espresso Martini Champion, un titolo assegnato a chi ha saputo interpretare al meglio la ricetta classica, aggiungendo un tocco distintivo e innovativo.



L’atmosfera del Roma Bar Show 2025 ha reso questa sfida ancora più memorabile. Oltre alla challenge, il pubblico ha potuto infatti esplorare le proposte di Fratelli Branca Distillerie, scoprendo i dettagli e le caratteristiche uniche di prodotti storici come Fernet-Branca, Brancamenta e Antica Formula. Le attività sensoriali hanno, inoltre, permesso ai visitatori di approfondire la tradizione e l’evoluzione del bere italiano, comprendendo le peculiarità di ogni ingrediente attraverso esperienze multisensoriali. L’interesse verso Borghetti è stato altissimo, con numerosi bartender e appassionati desiderosi di sperimentare nuove interpretazioni dell’iconico Espresso Martini, confermando la versatilità e l’eleganza del liquore al caffè nel mondo della mixology.



La Borghetti Espresso Martini Challenge ha ribadito la centralità di Borghetti non solo nel cuore degli italiani, ma anche nel panorama del bartending, riconoscendolo come ingrediente imprescindibile per creare drink raffinati e di grande impatto. La sfida ha celebrato tanto la tecnica, quanto l’arte di raccontare un prodotto attraverso il gusto, regalando ai partecipanti e agli spettatori un evento carico di competitività e passione.



Se il Roma Bar Show 2025 si è confermato un appuntamento imperdibile per gli amanti del beverage, possiamo affermare con assoluta certezza che la Borghetti Espresso Martini Challenge ne ha rappresentato uno dei momenti più coinvolgenti.



La mixology italiana continua a evolversi, e Fratelli Branca Distillerie ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo fondamentale nel mondo del bartending, unendo tradizione, innovazione e cultura del bere in un evento straordinario.

