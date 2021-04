Verso la conferma della zona rossa in Sardegna.

Il numero di contagi in Sardegna resta ancora molto alto e la prospettiva di un’altra settimana in zona rossa è sempre più concreta. Questa è l’indiscrezione dell’Istituto Superiore di Sanità, ma c’è grande attesa anche per la riunione del Comitato Tecnico Scientifico nazionale.

Prendendo in considerazione il periodo che va dal 12 al 18 aprile, i nuovi casi sono aumentati rispetto alla settimana precedente. Per questo il nuovo calcolo dell’indice di contagio Rt non lascia presagire nulla di positivo. Alta anche l’incidenza ogni 100mila abitanti, che da una valutazione sommaria sarebbe attorno ai 152 casi.

(Visited 1.593 times, 1.593 visits today)