Prato Sintetico, la soluzione pratica per tutte le esigenze di arredo esterno

L’erba sintetica rappresenta una soluzione assolutamente vantaggiosa per chi vuole avere un giardino sempre verde con prodotti dall’altissima qualità. Nel nostro paese questo prodotto ha avuto un vero e proprio sviluppo solamente negli ultimi anni quando il crescere delle opzioni presenti sul mercato ha garantito una scelta sempre più vasta che agevolasse scelte perfette per ogni tipo di esigenza. Ed è proprio la voglia di avere un giardino che possa mantenere il proprio aspetto immutato per molti anni, una delle richieste più frequenti quando ci si trova a dover acquistare un prato in erba sintetica. La prima cosa che molto spesso si dice è che questi materiali abbiano un costo relativamente elevato.

Niente di meno preciso… quando ci troviamo a scegliere un prato in erba sintetica per la nostra abitazione non dobbiamo pensare al singolo costo al metro quadro, possiamo tranquillamente invece fare un calcolo della quantità di spese che per almeno una dozzina di anni non dovremo sostenere. Pensiamo all’acqua per quello che riguarda l’irrigazione con il suo relativo impianto. Pensiamo ai tanti strumenti che non dovremmo acquistare come ad esempio il tosaerba ed a tutti i prodotti che vanno ogni volta ad accompagnare una superficie in erba naturale: concimi e semine. Senza sottolineare la marea di tempo che potremmo dedicare ad altro invece che al giardinaggio.

Per quello che riguarda invece l’utilizzo dei materiali sintetici non per ambienti domestici ma ad esempio per impianti sportivi la situazione cambia totalmente. Negli ultimi anni infatti, moltissimi impianti sportivi dai più piccoli sino a quelli che ospitano gli incontri dei professionisti hanno utilizzato erba sintetica di ultima generazione. In questo caso i materiali utilizzati sono assolutamente più resistenti visto che devono resistere a sollecitazioni e movimenti totalmente differenti. Pensiamo solamente alla frequenza e alla potenza che riguarda le corse degli atleti con le scarpe da calcio. I filamenti devono essere formati quindi da un insieme di materiali pronti a controbattere lo stress di questo utilizzo. Oltre che per le ragioni economiche che abbiamo enunciato prima direttamente legate ai costi di manutenzione, molti impianti sportivi scelgono l’erba sintetica per motivi climatici.

Ci sono infatti moltissime squadre del Nord Europa, ad esempio, che hanno sostituito l’erba naturale con il prodotto sintetico perché la rigidità delle temperature bruciava sistematicamente il prato, creando problemi per gli atleti e rovinando l’impatto televisivo delle partite. Al momento queste scelte non sono solamente adottate da squadre professioniste di basso livello bensì coinvolgono club impegnati regolarmente nei massimi tornei nazionali e continentali.

Tornando invece ad un utilizzo domestico possiamo dire che per scegliere il nostro prato sintetico dobbiamo valutare vari fattori. Il primo è lo spessore visto che sul mercato possiamo trovare altezze che vanno dai 10 fino ai 60 mm. Per le abitazioni private la scelta verte spesso su spessori più elevati che diano una maggiore morbidezza e comfort. Se invece dobbiamo allestire una terrazza oppure degli spazi condominiali di solito l’opzione prescelta sarà quella con spessori meno imponenti. Per quello che riguarda la conservazione possiamo dire che tutti gli spazi che ricopriremo con prato sintetico saranno drenanti. Niente di più sbagliato è aspettarsi un effetto impermeabilizzante.

Al contrario l’effetto drenante deve essere una delle caratteristiche sulle quali dobbiamo soffermarci maggiormente al momento dell’acquisto. Un’altra caratteristica è senza dubbio quella del colore del giardino che vogliamo creare. Con il passare degli anni la tecnologia è riuscita a riprodurre delle “nuances” di verde sempre più aderenti alla realtà, con un mix di tonalità che riescono a riprodurre perfettamente l’effetto di un prato naturale, con fibre e sfumature raffinate. Vediamo allora insieme quali sono le tipologia di prato sintetico più venduto online secondo i siti di recensioni come www.piuvenduti.it.