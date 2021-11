Lo screening a Santa Teresa.

Dopo alcuni casi positivi al coronavirus rilevati sono stati quasi 500 i tamponi effettuati a Santa Teresa nello screening organizzato dal Comune.

Nel dettaglio sono stati effettuati 474 tamponi antigenici rapidi, tutti negativi. “Pochi, se rapportati al numero degli abitanti, ma sufficienti per rassicurarci e capire che, con le giuste attenzioni e responsabilità collettiva, possiamo gestire questa situazione“, ha commentato il sindaco Nadia Matta.

Nella piattaforma Ats a Santa Teresa sono segnalati 16 positivi al tampone molecolare. Altre 3 persone sintomatiche, di cui uno non residente, sono risultate positive al tampone antigenico rapido effettuato in uno studio medico privato e sono in attesa del tampone molecolare.