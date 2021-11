La presentazione del libro di Giuliano Deiana.

Giuliano Deiana torna a Olbia e presenta il suo nuovo libro “La Fuga“. L’evento è in programma a Olbia mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 17, presso la sala Alfonso De Roberto della Biblioteca Civica Simpliciana.

“La fuga” è un romanzo scritto nel 1965, quando Giuliano Deiana aveva ventitré anni, e può definirsi, anche se solo in parte, un romanzo di formazione, con una grande parte autobiografica, come lo stesso autore ammette nel prologo all’opera. Nel volume sono descritti con grande efficacia luoghi, atmosfere e personaggi della Olbia di quegli anni, da cui il giovane protagonista fuggirà per andare incontro ai suoi desideri di evasione e ribellione, di dissenso dai valori tradizionali, rispecchiando un état d’esprit anticipatore di quei moti dell’anima che poi esploderanno nel Sessantotto.

Giuliano Deiana, classe 1942, è solito raccontare come il colore dominante della sua fanciullezza sia stato il nero degli abiti a lutto della sua famiglia, una delle più antiche e note di Olbia. Formatosi a Genova e a Sassari, l’autore ha svolto molteplici esperienze di lavoro, dall’insegnamento di materie tecnico-scientifiche fino al security management per Ministeri ed Enti dello Stato. Appassionato di fotografia e cinematografia amatoriale (per diversi anni collaborò alle gloriose iniziative olbiesi prima della Rassegna Internazionale dei film d’autore, poi della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente e del relativo Convegno di Studi di Olbia. Poeta raffinato, ha raccolto i suoi componimenti nel volume “Ammentos” che abbraccia un arco temporale dal 1959 al 2013. Attualmente vive in un incantevole angolo della Valle d’Aosta.

Edito per i tipi di Paolo Sorba Editore, il volume “La Fuga è il secondo della “Collana Larathanos”, che gode del patrocinio del Comune di Olbia -Assessorato alla Cultura e della Provincia di Sassari. Alla serata presenzierà l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra. Dialogherà con l’autore il professor Marco Agostino Amucano. Sarà presente l’editore Paolo Sorba.

L’evento gratuito, aperto a tutti, si svolgerà a partire dalle ore 17 e si concluderà entro le ore 18 e 30. Nel rispetto delle disposizioni anticontagio Covid, disciplinate dall’apposita normativa di legge in vigore, i posti saranno limitati. Per prenotazioni o informazioni si può chiamare il numero 393353173 o la Biblioteca Civica Simpliciana allo 0789126710.