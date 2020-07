Salvare gli spazi con la plafoniera a Led

Quando la plafoniera a led diventa una scelta giusta.

Se possiedi un appartamento o una casa con il soffitto basso, sai bene quanto difficile sia trovare la soluzione di illuminazione che possa fondere insieme la giusta funzionalità per il comfort della stanza e mantenere, comunque, uno stile che sia piacevole alla vista.

Trovare una soluzione perfetta può non sembrare un compito così semplice da affrontare. Ci sono molti fattori di cui dover tenere conto, tra cui l’altezza stessa del soffitto e lo spazio che ne rimane, conseguentemente, per poter posizionare le fonti di luce. Per questo motivo, la scelta di un lampadario risulterebbe estremamente errata; tale opzione, infatti, finirebbe per rimpicciolire ancor di più l’ambiente, facendolo apparire meno vivibile e creando non pochi disagi per le persone più alte.

Cosa fare allora? Come illuminare in modo adeguato un ambiente buio senza occupare troppo spazio e rubare centimetri di altezza tanto preziosi?

Acquistare una plafoniera a Led per l’illuminazione dei propri soffitti bassi può essere la soluzione perfetta e, qui di seguito, ti spiegheremo il perché.

Plafoniere led: la soluzione innovativa e pratica

Per riuscire a donare un effetto accogliente e piacevole ad una soffitta o ad un locale dal soffitto basso, optare per una plafoniera Led risulta essere la migliore soluzione. Piccola e poco ingombrante, questo tipo di illuminazione si adatta perfettamente ad ogni tipo di stile; da quella moderna alla classico, dai colori fantasiosi fino ad arrivare alla tipica e sempre sobria bianca, la plafoniera è in grado di adattarsi alla perfezione alle stanze dalle modeste dimensioni, riuscendo comunque a fornire la giusta quantità di luce per renderle più ampie ed accoglienti.

Come ulteriore vantaggio, questo corpo illuminante è molto semplice da montare ed è possibile trovarle in varie forme e dimensioni, così da poter essere abbinato a qualsiasi tipo di arredamento prescelto.

Le plafoniere Led risultano essere l’ideale anche per scantinati e cantine, per donare una luce uniforme ed adeguata ed illuminare anche il più remoto spazio senza precludere, tuttavia, il movimento a chiunque sia presente nella stanza.

Come se non bastasse, è possibile trovare in commercio anche varianti di plafoniere Led in grado di resistere ad acqua e umidità. Sto parlando delle plafoniere con grado di impermeabilità IP 54. Tale grado di resistenza alle infiltrazioni di acque e vapori la rendono la soluzione luminosa più adatta, non solo per gli ambienti umidi come i sopracitati scantinati e cantine, ma anche per i bagni in cui, si sa, spesso ci si trova a dover lottare contro i vapori acquei.

Abbiamo capito, fin qui, quanto ottime siano le plafoniere come fonte di illuminazione per gli ambienti dai soffitti poco alti ma, se prendiamo in considerazione nello specifico le plafoniere Led, in questo caso avrai anche un ulteriore vantaggio. Combinando la plafoniera con l’innovativa tecnologia Led, che permette di risparmiare enormi quantità di elettricità, otterremo un notevole risparmio sui costi di bolletta ed evitando, così, di dover affrontare esose spese per l’illuminazione di spazi molto angusti.

Altre pratiche idee per migliorare gli ambienti dai soffitti bassi

Per quanto miracolose siano le plafoniere Led, esse non bastano per rendere più ampio e luminoso uno spazio esiguo in altezza. Esistono, però, alcuni accorgimenti che ti permetteranno di ottenere esattamente il risultato luminoso sperato.

Uno di questi, ad esempio, è optare per delle tinte chiare e luminose per tutto ciò che riguarda l’arredamento. Via libera, dunque, a colori tenui e chiari, nonché al classico bianco, per pareti, mobili, divani e tutto il resto del mobilio presente in una stanza. Questo perché, si sa, una tinta troppo scura rischia di incupire l’ambiente e renderlo ancora più piccolo ed angusto di quanto già non sia.

Scegliere, inoltre, dei mobili che si sviluppino in orizzontale piuttosto che in verticale, aiuterà a donare una visione ottica di un stanza molto più ampia rispetto a quanto non sia davvero nella realtà.

Seguendo tutte queste ottime soluzioni di arredamento, siamo sicuri riuscirai a donare luce e spazio ad ogni stanza dal soffitto troppo basso, senza dover rinunciare per forza allo stile ed al design che più preferisci.

