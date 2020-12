I nomi più usati per i bambini.

Secondo la più recente classifica condivisa dall’Istat, i nomi più diffusi per i nuovi nati sono stati Leonardo, Francesco, Alessandro per i maschi e Sofia, Giulia e Aurora per le femmine. Nomi semplici e “tradizionali”. My Nametags, azienda leader nella produzione di etichette personalizzabili, ha selezionato però alcuni nomi di bambini e bambine “illustri” nati nel 2020, che possono essere di ispirazione per le coppie in attesa e ancora indecise alla ricerca di originalità e stile. Tra i nuovi nati maschi, molte celebrity italiane hanno confermato il trend evidenziato dall’Istat, prediligendo nomi italiani evergreen: l’attore Stefano Accorsi ha scelto di chiamare Alberto il suo quarto figlio nato lo scorso agosto, mentre la collega Giulia Bevilacqua ha scelto Edoardo per il secondogenito nato a giugno.

Hanno scelto Edoardo anche Alice Campello e Alvaro Morata, rispettivamente influencer e calciatore, dopo i gemelli Alessandro e Leonardo. Tra i neo-genitori di maschi anche Lodovica Comello, attrice, cantante e conduttrice, che insieme al marito ha scelto Teo, nome corto e semplice per coniugare le anime italiane e argentine della coppia. La creatività è femmina. Sono stati sicuramente più creativi i genitori famosi di bambine: la showgirl Costanza Caracciolo e l’ex calciatore Christian Vieri hanno chiamato la loro secondogenita Isabel; la showgirl Alena Seredova ha scelto Vivienne Charlotte per la piccola di casa; l’attore Riccardo Scamarcio ha chiamato Emily la sua prima figlia, nata lo scorso luglio, mentre Clio Zammatteo (Clio MakeUp), imprenditrice, ha chiamato Joy la sua seconda bambina.

Tra le nuove nate da genitori VIP italiani con nomi più “semplici”: Mia, figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, showgirl e nuotatore; Carlotta, primogenita della conduttrice televisiva Eleonora Daniele e Azzurra, figlia degli influencer Beatrice Valli e Marco Fantini. Tra i nomi italiani più particolari sicuramente quello scelto dal cantante e compositore Mario Biondi per la sua nona figlia, Mariaetna. Grande ispirazione anche da chi ci ha lasciati nel 2020. L’ispirazione per il nome perfetto per il proprio bambino può venire anche dai nomi di personaggi italiani e internazionali che ci hanno lasciato nell’ultimo periodo e da cui si spera possano “ereditare” il talento: primo su tutti Diego Armando (Maradona), per i più sportivi. Per i fan della musica e del teatro Ennio (Morricone), Ezio (Bosso) o Gigi (Luigi Proietti) per bambino o Franca (Valeri) possono essere valide scelte “classiche”, ma non scontate. Mentre per chi ama nomi più esotici ci si può affidare a Philippe (Daverio), Kobe (Bryant), Luis (Sepulveda) o Sean (Connery).

