I lavori per l’Università di Olbia.

Arrivano i fondi della Regione per adeguare l’edificio che ospiterà l’Università nel centro di Olbia. Sono stati stanziati 6milioni 500 di contributi per adeguare lo storico palazzo Giordo.

Un progetto che popolerà il centro storico e, probabilmente, accrescerà lo scambio culturale e probabilmente anche il tasso di istruzione. Tante, però, le perplessità espresse della minoranza su questa operazione. “Felici di aver ottenuto un finanziamento cospicuo – ha detto il consigliere della Coalizione civica e democratica Davide Bacciu -. Siamo contenti per questo finanziamento. Noi abbiamo puntato però alla scelta in quel momento a costo zero di ottenere il palazzo della Finanza in comodato d’uso gratuito per farne una sede”.

Ma il presidente del Consiglio Comunale di Olbia Giampiero Mura ha spiegato che il comodato d’uso del vecchio palazzo della Finanza necessitava in cambio dei costi notevoli di manutenzione e che il Comune sta cercando di entrare in possesso dell’immobile per completarlo proprio al fine di farne, sicuramente, una sede universitaria.

